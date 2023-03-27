В Мурманске стартовала весенняя оздоровительная кампания

Двери для юных мурманчан распахнули лагеря на базе девяти общеобразовательных учреждений заполярной столицы (СОШ №№ 5, 21, 36, 43, 44, 50, 56, гимназии №№ 9 и 10). С 27 по 31 марта в них отдохнут 1150 ребят.

Как сообщает администрация города Мурманска, организаторы разработали увлекательные программы, насыщенные развлекательными и познавательными мероприятиями, экскурсиями, играми и прогулками на свежем воздухе.

В течение оздоровительной смены юные мурманчане побывают на предприятиях города, примут участие в виртуальных экскурсиях, смогут пообщаться с представителями различных профессий, что поможет ребятам расширить кругозор и лучше узнать свой край.

Особое значение в оздоровительном детском отдыхе играет питание школьников. Разнообразное меню с ежедневными свежими фруктами и овощами позволит укрепить детский организм.

Стоимость родительской платы за пребывание ребёнка в лагере составляет 250 рублей за смену. Такая цена поддерживается на протяжении многих лет, что является мерой социальной поддержки мурманских семей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24663&page=1