В Мурманске стартовала весенняя оздоровительная кампания

В дни каникул свои двери для юных мурманчан распахнули лагеря на базе девяти общеобразовательных учреждений заполярной столицы (СОШ №№11, 27, 31, 34, 37, 45, 57, гимназий №№1 и 7). С 25 по 29 марта в них отдохнут 1150 ребят.

Организаторы подготовили для школьников увлекательные программы, рассчитанные на развитие творческих способностей, укрепление физического здоровья юных северян после продолжительной полярной ночи. В оздоровительных лагерях для ребят предусмотрено проведение подвижных игр на свежем воздухе, пешеходных экскурсий. Особое внимание уделено вопросам безопасного поведения детей в общественных местах, вблизи природных объектов.

Как сообщает администрация города Мурманска, большое значение в оздоровительном детском отдыхе играет питание школьников. Разнообразное меню с ежедневными свежими фруктами и овощами позволит укрепить детский организм.

Стоимость родительской платы за пребывание ребёнка в лагере составляет 250 рублей за смену. Такая цена поддерживается на протяжении многих лет, что является мерой социальной поддержки мурманских семей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27005&page=1