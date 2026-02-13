В Мурманске стартовала XV юбилейная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура. Арктика — 2026»

В Мурманском политехническом лицее вчера состоялось торжественное открытие XV Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура. Арктика — 2026».

Организаторами конференции выступают Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» совместно с региональным отделением №1 данной организации и комитетом по образованию администрации города Мурманска. Площадкой проведения выбран Мурманский политехнический лицей. Научно-методическое обеспечение осуществляет Мурманский арктический университет.

В конференции принимают участие 198 школьников и учащихся из города Мурманска, Мурманской и Белгородской областей, Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь, Узбекистана, а также воспитанники филиала Нахимовского военно-морского Ордена Почёта училища в г. Мурманске. Работа пройдёт по 25 секциям, включая технические проекты, программирование, информационные технологии, химию, биологию, медицину, экологию, физику, математику, астрономию и космонавтику, географию, краеведение, историю (в том числе военную), философию, лингвистику, литературоведение, право, экономику и управление, педагогику и психологию, социологию, дизайн и моду. Особое внимание уделено арктической тематике.

Как сообщает администрация города Мурманска, для педагогов организована отдельная онлайн-сессия с конкурсом методических разработок. Участие в ней примет Ляшко Лев Юрьевич, кандидат педагогических наук, председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», руководитель национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», лауреат Премии правительства Российской Федерации в области образования.

По итогам конференции лучшим проектам будут присуждены гранты на дальнейшие исследования.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31885&page=1