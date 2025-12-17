В Мурманске стартовали ёлки главы города

В преддверии Нового 2026 года в Детской театральной школе заполярной столицы стартовали традиционные ёлки главы города Мурманска. С 17 по 20 декабря 2025 года для юных северян здесь организована насыщенная праздничная программа, которая уже много лет дарит детям атмосферу настоящей зимней сказки.

Затем, вплоть до 5 января, все желающие жители и гости столицы Кольского Заполярья смогут также посетить в ДТШ праздничные представления на платной основе.

Новогодний репертуар включает два спектакля, рассчитанных на разные возрастные группы. Для старших дошкольников и школьников представлена постановка «Путешествие «Голубой стрелы» по мотивам одноимённой сказки Джанни Родари. Зрители отправятся в увлекательное путешествие вместе с игрушечным поездом и его пассажирами. История о дружбе, доброте и исполнении желаний напоминает о важности сострадания, отзывчивости и храбрости.

Для самых маленьких зрителей в возрасте от 3 до 6 лет подготовлен новый кукольный спектакль «Чудесное спасение Корзинкина». Интерактивное представление окунет малышей в сказочную историю: они помогут лесным жителям совершить доброе дело и вместе создают новогоднее чудо. В финале ребят ждут хороводы вокруг ёлки, любимые песенки и весёлые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Как сообщает администрация города Мурманска, праздничная программа включает интерактивную игровую часть с участием Деда Мороза, Снегурочки и главного символа наступающего года — лошади. С помощью артистов интермедии дети погружаются в атмосферу волшебства, веселья и ожидания чуда. Перед спектаклями также работают игровые тематические площадки и праздничная фотозона.

Участниками ёлок главы города, которые в том числе будут организованы на базе учреждений общего образования, станут 5 тысяч юных мурманчан, проявивших себя в спорте, учёбе, культуре и общественной деятельности, а также дети льготных категорий семей и участников специальной военной операции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31545&page=1