В Мурманске стартовали муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»

12 февраля на базе МАУДО «Дом детского творчества им. А. Бредова» состоялось торжественное открытие муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и специалистов системы воспитания «Воспитать человека».

С приветственными словами к участникам обратилась заместитель главы города Мурманска Виктория Могила.

Муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям» проводится в Мурманске с 2003 года, а конкурс «Воспитать человека» — с 2008 года. За это время участниками состязаний стали 857 педагогов из школ, гимназий, прогимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования города-героя.

Цель мероприятий — выявление лучших специалистов в сфере образования, поддержка их творческого роста, обмен передовым опытом и укрепление традиций качественной воспитательной и образовательной работы.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2026 году в конкурсах принимают участие 3 советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 9 классных руководителей, 8 педагогов дополнительного образования и 1 старший инструктор-методист.

В этом году формат конкурсов обновлён: введены новые номинации, расширяющие возможности для самореализации педагогов и демонстрации их профессионального мастерства. Среди них — «Гражданско-патриотическое воспитание», «Семья и школа», «Навигаторы детства», «Воспитание на основе кадетских традиций» и «Воспитание и современные технологии».

На церемонии открытия участники получили напутственные слова от коллег и членов жюри. Особое внимание было уделено вопросам профессионального развития педагогических кадров, мотивации и внедрению инновационных форматов воспитательной деятельности.

Подведение итогов конкурсов запланировано на март 2026 года — накануне Международного женского дня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31886&page=1