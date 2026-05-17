Мурманская область приближается к пикам половодья
Мурманская область. Арктика (16+)17.05.26 13:00

В Мурманске стартовали областные физкультурные соревнования «Призывник»

Вчера в Легкоатлетическом манеже областного центра борцы в возрасте от 16 до 18 лет из разных муниципальных образований региона соревнуются в трёх дисциплинах: греко-римской борьбе, самбо и дзюдо.

На торжественной церемонии открытия молодых спортсменов тепло приветствовали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор РФ Лариса Круглова, представители правительства области, силовых структур, общественных организаций.

Областные физкультурные соревнования «Призывник» проводятся в рамках партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». В этом году в них принимают участие 200 молодых спортсменов.

- Сегодня здесь собрались самые сильные, целеустремлённые и смелые представители нашего региона - те, кто выбрал путь дисциплины и уважения к сопернику, - отметил Сергей Дубовой. - Такие виды единоборств, как греко-римская борьба, самбо и дзюдо, были и остаются настоящей школой жизни. Они помогают закалить характер, железную волю, учат преодолевать трудности. Именно эти качества отличают тех, кто с честью защищал Родину в Великую Отечественную войну и продолжает быть примером настоящей силы и мужества на полях специальной военной операции.

Председатель Думы поблагодарил тренеров и наставников борцов, отметив, что они вкладывают в воспитанников душу, опыт и знания, и пожелал всем участникам ярких побед и достойных результатов.

- Борьба всегда была символом стойкости и воли к победе, - отметила Лариса Круглова. - На ковре и татами закладываются качества, которые делают из юношей настоящих мужчин и патриотов своей страны. Желаю всем участникам честной борьбы, красивых побед и достойного выступления. Пусть сильнейшие победят, а турнир станет настоящим праздником силы, воли и спортивного братства!

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34325/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
