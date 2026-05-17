В Мурманске стартовали областные физкультурные соревнования «Призывник»

Вчера в Легкоатлетическом манеже областного центра борцы в возрасте от 16 до 18 лет из разных муниципальных образований региона соревнуются в трёх дисциплинах: греко-римской борьбе, самбо и дзюдо.

На торжественной церемонии открытия молодых спортсменов тепло приветствовали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор РФ Лариса Круглова, представители правительства области, силовых структур, общественных организаций.

Областные физкультурные соревнования «Призывник» проводятся в рамках партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». В этом году в них принимают участие 200 молодых спортсменов.

- Сегодня здесь собрались самые сильные, целеустремлённые и смелые представители нашего региона - те, кто выбрал путь дисциплины и уважения к сопернику, - отметил Сергей Дубовой. - Такие виды единоборств, как греко-римская борьба, самбо и дзюдо, были и остаются настоящей школой жизни. Они помогают закалить характер, железную волю, учат преодолевать трудности. Именно эти качества отличают тех, кто с честью защищал Родину в Великую Отечественную войну и продолжает быть примером настоящей силы и мужества на полях специальной военной операции.

Председатель Думы поблагодарил тренеров и наставников борцов, отметив, что они вкладывают в воспитанников душу, опыт и знания, и пожелал всем участникам ярких побед и достойных результатов.

- Борьба всегда была символом стойкости и воли к победе, - отметила Лариса Круглова. - На ковре и татами закладываются качества, которые делают из юношей настоящих мужчин и патриотов своей страны. Желаю всем участникам честной борьбы, красивых побед и достойного выступления. Пусть сильнейшие победят, а турнир станет настоящим праздником силы, воли и спортивного братства!

