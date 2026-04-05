Мурманская область. Арктика (16+)05.04.26 08:30

В Мурманске стартовали областные соревнования по спортивной борьбе

Торжественная церемония открытия XI турнира на Кубок региональной общественной организации «Федерации спортивной борьбы Мурманской области» среди юношей до 16 лет и областного физкультурного мероприятия по спортивной борьбе «Выбор сильных» прошла в Легкоатлетическом манеже. В ней приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой и сенатор Российской Федерации Лариса Круглова.

- Для каждого из вас это не просто соревнование, а важный этап на пути к большим победам, к формированию характера и силы духа, - подчеркнул в своём приветственном слове Сергей Дубовой. - Спортивная борьба - это не только техника и физическая подготовка. Это школа жизни, где закаляется воля, воспитывается уважение к сопернику, умение достойно принимать и победы, и поражения. Именно здесь вы учитесь быть сильными, честными и целеустремлёнными.

Особые слова благодарности спикер парламента адресовал тренерам и родителям молодых спортсменов, отметив, что их труд, терпение и поддержка - основа успехов будущих чемпионов.

- Спорт всегда делает людей сильными и целеустремленными, - отметила Лариса Круглова. – Уверена, что юные спортсмены, которые сегодня выйдут на ковер, со временем добьются больших успехов, будут защищать не только честь своей спортивной школы и муниципалитета, всей Мурманской области, но и честь нашей большой страны. Главное, верить в себя, в свою победу, никогда не сдаваться и всегда идти вперёд.

В двух турнирах по спортивной борьбе принимают участие более 150 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Североморска, Кольского района и ЗАТО Александровска. Главная цель соревнований – популяризация спортивной борьбы, развитие детско-юношеского и молодёжного спорта, а также повышение мастерства спортсменов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34086

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
