В Мурманске стартовали работы по ремонту автомобильного проезда от улицы Кильдинской

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Алексеем Ищуком обсудили возможность создания пешеходной связи для обеспечения комфортного передвижения жителей от Верхнеростинского шоссе, 19 до межквартального проезда по улице Седова.

– Поддерживаю инициативу жителей по созданию на этом участке пешеходной связи, – заявил Юрий Сердечкин. – В связи с поступившими обращениями было принято решение на этом участке разработать план проектных работ по созданию пешеходной связи в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Также глава администрации проверил, как стартовали работы по ремонту автомобильного проезда от улицы Кильдинской до дома №1 по Верхнеростинскому шоссе. Сейчас подрядчик на объекте производит демонтажные работы и ведёт установку бордюрного камня. Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22363&page=1