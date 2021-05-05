В Мурманске стартовали работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

Первым двором, где подрядчик приступил к ремонту, стала придомовая территория на ул. Крупской, дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18и 20. Там уже закончен демонтаж железных ограждений, продолжается фрезеровка дворовой территории.

Количество дворов, охваченных нацпроектом, ежегодно увеличивается. За четыре года в Мурманске были благоустроены 43 дворовые территории возле 116 домов во всех округах города. В этом году запланирован ремонт 22 дворовых территорий возле 51 дома.

Благоустраиваются не только дворы, но и общественные пространства. В этом году преображение ждет территорию в районе дома №101 по Кольскому проспекту. На площади более 12 тысяч квадратных метров обустроят новые пешеходные дорожки из асфальтобетона, установят деревянные перголы с качелями и досчатым настилом, памп-трек. В зоне отдыха появятся 4 детские площадки с ударопоглощающим покрытием и игровым оборудованием. В настоящее время на объекте благоустройства установлено ограждение территории производства работ, размещены паспорта объекта, ведутся демонтажные работы.