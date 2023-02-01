В Мурманске стартовало первенство по волейболу среди юношей и девушек

С 1 по 20 февраля почти 300 мурманских школьников примут участие в первенстве столицы Заполярья по волейболу среди сборных команд юношей и девушек в рамках общественного проекта «Волейбол в школу».

Команда победителей муниципального этапа примет участие в региональных соревнованиях. Они пройдут в марте 2023 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, в Мурманске работает детско-юношеская спортивная школа №2 по волейболу. Она является одной из старейших спортивных школ, в 2023 году образовательному учреждению исполнится 59 лет. В школе обучаются 338 юных волейболистов, которые принимают участие в региональных соревнованиях и городских общественно-значимых мероприятиях, в том числе в спортивном фестивале «Гольфстрим».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24240&page=1