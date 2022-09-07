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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.22 10:00

В Мурманске стартовало заседание Научно-методического совета архивных учреждений СЗФО

С 7 по 9 сентября в Мурманской области проходят мероприятия в рамках заседания Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. Подобные мероприятия проходят уже более 50 лет. Их цель – координация научно-исследовательской и методической деятельности архивов, разработка актуальных тем в области архивоведения и документоведения, а также содействие в повышении профессионального и научного уровня работников архивов.

В работе заседания Научно-методического совета принимают участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Павел Кюнг, директор архива Российской академии наук Александр Работкевич. Делегации регионов включают представителей органов власти в сфере архивного дела, руководителей и специалистов архивных учреждений. Всего в мероприятиях в Мурманской области принимают участие порядка 70 представителей органов управления архивным делом и архивов, в том числе 35 экспертов из других регионов.

Для подготовки проведения Научно-методического совета распоряжением правительства Мурманской области создан организационный комитет, в состав которого вошли представители Министерства культуры Мурманской области, Министерства информационной политики Мурманской области, руководители государственных архивов и учреждений культуры.

Старт объёмной программе даст церемония открытия и заседание Научно-методического совета архивных учреждений СЗФО. В рамках обмена опытом для гостей Кольского Заполярья будет организовано посещение мурманского областного архива. В ходе экскурсии специалисты из других регионов смогут пополнить научно-справочные библиотеки своих учреждений путеводителями и сборниками архивных документов, изданными мурманскими и кировскими архивистами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 8 сентября в Кировске на базе музейно-выставочного центра «Апатит» пройдет второй день заседания. 8 и 9 сентября участников ждут экскурсии в музейно-выставочном центре «Апатит» и в ботаническому саду, а также экскурсия по Североморску с посещением мемориального комплекса «Краснознаменная подводная лодка К-21» и музея авиации в Сафоново.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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