В Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»

Мурманск вошёл в число 43 городов, в которых проводится акция «Неделя сбора батареек», по результатам рабочей встречи министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергея Абаринова с представителем ООО «Дюраселл Раша».

«Акция по сбору батареек проходит в Мурманске не первый раз, мы видим, что с каждым годом увеличивается количество участников. Надеемся, что акция не пройдёт бесследно; что и взрослые, и дети станут чаще задумываться об окружающей среде. Сдавая использованные батарейки на утилизацию, а не выбрасывая вместе с твердыми коммунальными отходами, каждый вносит свой вклад в защиту и охрану окружающей среды», – отметил Сергей Абаринов.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 12 по 18 октября в Мурманске пройдет Неделя сбора батареек. В рамках акции можно сдать любое количество батареек любых брендов, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Специализированный контейнер будет установлен на парковочной площадке гипермаркета «Лента» по адресу: ул. Радищева, 2.

Организаторы акции обращают внимание: в контейнере запрещено оставлять градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы.