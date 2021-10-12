В Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»Мурманской области ставка на коровье молоко будет проиндексирована более чем на 50%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.21 08:45

В Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»

Мурманск вошёл в число 43 городов, в которых проводится акция «Неделя сбора батареек», по результатам рабочей встречи министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергея Абаринова с представителем ООО «Дюраселл Раша».

«Акция по сбору батареек проходит в Мурманске не первый раз, мы видим, что с каждым годом увеличивается количество участников. Надеемся, что акция не пройдёт бесследно; что и взрослые, и дети станут чаще задумываться об окружающей среде. Сдавая использованные батарейки на утилизацию, а не выбрасывая вместе с твердыми коммунальными отходами,  каждый вносит свой вклад в защиту и охрану окружающей среды», – отметил Сергей Абаринов.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 12 по 18 октября в Мурманске пройдет Неделя сбора батареек. В рамках акции можно сдать любое количество батареек любых брендов, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Специализированный контейнер будет установлен на парковочной площадке гипермаркета «Лента» по адресу: ул. Радищева, 2.

Организаторы акции обращают внимание: в контейнере запрещено оставлять градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро - почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Региональный комитет по тарифному регулированию проконтролировал реализацию инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика