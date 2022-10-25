В Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области сообщает, что с 25 по 31 октября на парковочной площадке ООО «Лента» по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, 2 будет установлен специализированный контейнер. Горожане смогут сдать батарейки, аккумуляторы, пауэр-банки и мобильную электронику.

Иные виды отходов (например, ртутьсодержащие градусники, лампочки) оставлять в контейнере запрещено.

Проект реализуется совместно с ООО «Дюраселл Раша».

Фото: https://gov-murman.ru