Мурманская область. Арктика (16+)25.10.22 14:30
В Мурманске стартует акция «Неделя сбора батареек»
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области сообщает, что с 25 по 31 октября на парковочной площадке ООО «Лента» по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, 2 будет установлен специализированный контейнер. Горожане смогут сдать батарейки, аккумуляторы, пауэр-банки и мобильную электронику.
Иные виды отходов (например, ртутьсодержащие градусники, лампочки) оставлять в контейнере запрещено.
Проект реализуется совместно с ООО «Дюраселл Раша».
Фото: https://gov-murman.ru
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