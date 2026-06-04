В Мурманске стартует четвёртый сезон «Открытой зарядки»

В рамках реализации регионального проекта «Бодрое воскресенье» в Мурманске откроется четвёртый сезон еженедельных тренировок на свежем воздухе для всех желающих. Первая «Открытая зарядка» пройдёт на территории ярмарочного комплекса (вблизи дома 11 по улице Воровского) 7 июня в 11.00.

Каждую неделю команда профессиональных инструкторов будет проводить занятия с комплексом простых упражнений для участников разного возраста с любым уровнем физической подготовки. Динамичное музыкальное сопровождение подарит заряд положительных эмоций и детям, и взрослым. Участие в «Открытой зарядке» бесплатное, регистрация не требуется.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. Проект «Бодрое воскресенье» реализуется в Мурманской области в рамках народной программы «На Севере — жить!». Он включает еженедельные бесплатные тренировки по различным видам спорта для жителей Мурманской области под руководством профессиональных инструкторов. В числе направлений: функциональное многоборье, йога, фитнес и другие. В рамках спортивной части губернаторского проекта «Северное долголетие» жителям региона старше 55 лет доступны специальные бесплатные тренировочные программы: оздоровительная физкультура, здоровая спина, северная ходьба.

Подробная информация в официальном сообществе проекта «Бодрое воскресенье».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568832/#&gid=1&pid=7