Мурманская область. Арктика (16+)29.03.25 10:00
В Мурманске стартует ежегодная акция «Подарок ветерану»
В рамках акции 1, 8 и 15 апреля в 18.30 в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25) пройдут мастер-классы, на которых волонтёры изготовят 50 декоративных индивидуальных букетов из сухоцветов, а также сумки для вручения ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.
Как сообщает администрация города Мурманска, с 2015 года добровольцы создают своими руками полезные и приятные подарки, чтобы поздравить тех, кто защищал родную землю от фашистских захватчиков.
Присоединиться к акции можно, зарегистрировавшись в качестве волонтёра по ссылке.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29646&page=1
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