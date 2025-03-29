В Мурманске стартует ежегодная акция «Подарок ветерану»

В рамках акции 1, 8 и 15 апреля в 18.30 в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25) пройдут мастер-классы, на которых волонтёры изготовят 50 декоративных индивидуальных букетов из сухоцветов, а также сумки для вручения ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 2015 года добровольцы создают своими руками полезные и приятные подарки, чтобы поздравить тех, кто защищал родную землю от фашистских захватчиков.

Присоединиться к акции можно, зарегистрировавшись в качестве волонтёра по ссылке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29646&page=1