В Мурманске стартует индивидуальный отбор в Губернаторский лицей на 2026/2027 учебный год

В Мурманске стартует запись на индивидуальный отбор в Губернаторский лицей на 2026/2027 учебный год. Для учеников 5-х классов приём документов начнётся с 1 апреля 2026 года, для 10-х классов – с 15 июня 2026 года.

Поступающие в 5-е классы проходят отбор в группы с углубленным изучением математики, физики, информатики, биологии и химии. Родителям необходимо будет предоставить выписку текущих отметок, заверенную руководителем образовательной организации, и портфолио достижений ребенка за последние два года.

Будущим десятиклассникам потребуется аттестат об основном общем образовании, справка о результатах государственной итоговой аттестации по выбранным профильным предметам и портфолио достижений. При рассмотрении кандидатур учитываются результаты олимпиад, конкурсов и внеурочной деятельности.

Все кандидаты проходят тестирование и собеседование с педагогом-психологом, поскольку обучение организовано по программам углубленного и профильного уровня. Зачисление в лицей проводится по результатам индивидуального отбора.

Для будущих лицеистов и их родителей в лицее пройдут ознакомительные мероприятия. Так, 14 марта состоится День открытых дверей, где можно познакомиться с работой учреждения и задать вопросы о поступлении. 28 марта пройдёт внутренняя предметная олимпиада для кандидатов. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробная информация о правилах приема размещена на официальном сайте Губернаторского лицея по ссылке. Консультацию также можно получить по телефону +7 (8152) 56-78-34 с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00.

Напомним, Губернаторский лицей – современное образовательное учреждение, созданное по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Это флагманский проект региональной системы образования, ориентированный на подготовку будущих специалистов для развития Арктики. Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места.

Программы синхронизированы с курсами Мурманского арктического университета и охватывают три стратегических направления: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Наряду с углубленным изучением предметов естественно-научного и математического профиля школьники занимаются в технопарке и лабораториях, участвуют в проектной деятельности, осваивают 3D-моделирование, судомоделирование и подводную робототехнику. В здании оборудованы современные цифровые лаборатории, зал киберспорта, спортивные и творческие пространства.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563005/#&gid=1&pid=1

