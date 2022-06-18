В Мурманске стартует конкурс на разработку памятника строителям всех поколений

Конкурс на разработку архитектурного проекта по созданию мемориального объекта в городе Мурманске - памятника строителям всех поколений пройдёт с 20 июня по 20 сентября 2022 года.

Предполагается, что новый мемориальный объект будет расположен в сквере между домами №№20 и 24 по улице Профсоюзов, справа от памятника «Воинам-строителям».

Проекты участников принимаются на электронный адрес комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска: murmangrad@citymurmansk.ru до 19 июня 2022 года.

С условиями, архитектурно-градостроительными требованиями и порядком проведения конкурса можно ознакомиться в приложении к постановлению администрации города Мурманска от 17.06.2022 № 610.