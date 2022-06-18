Мурманская область. Арктика (16+)18.06.22 09:30
В Мурманске стартует конкурс на разработку памятника строителям всех поколений
Конкурс на разработку архитектурного проекта по созданию мемориального объекта в городе Мурманске - памятника строителям всех поколений пройдёт с 20 июня по 20 сентября 2022 года.
Предполагается, что новый мемориальный объект будет расположен в сквере между домами №№20 и 24 по улице Профсоюзов, справа от памятника «Воинам-строителям».
Проекты участников принимаются на электронный адрес комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска: murmangrad@citymurmansk.ru до 19 июня 2022 года.
С условиями, архитектурно-градостроительными требованиями и порядком проведения конкурса можно ознакомиться в приложении к постановлению администрации города Мурманска от 17.06.2022 № 610.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0-17,0%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 и 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих