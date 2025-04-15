В Мурманске стартует месячник чистоты

Постановлением администрации города Мурманска с 15 апреля в столице Кольского Заполярья запускается месячник по санитарной очистке и благоустройству города. Он пройдёт в два этапа – весной и ранней осенью.

Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках:

- 26 апреля, если позволит погода, основной упор будет сделан на рыхление снега;

- 3 мая горожане займутся уборкой улиц и дворов в преддверии Дня Победы;

- 24 мая и 20 сентября субботники будут посвящены очистке берегов городских озер - Семёновского, Окуневого, Глубокого, Чистого и Ледового.

Как отмечает администрация города Мурманска, приоритет будет отдан местам, связанным с празднованием 80-летия Великой Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/