В Мурманске стартует международный этап первого театрального фестиваля «Арктическая сцена»

С 18 по 24 ноября жители и гости столицы Кольского Заполярья познакомятся с 14 спектаклями не только из разных уголков России, но и из зарубежья. Артисты мурманских профессиональных театров и детской театральной школы будут соревноваться в мастерстве с актерами из Петрозаводска, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Могилева и Минска.

Детская театральная школа Мурманска представит 19 ноября спектакль «Дети военного Мурмана», театр Северного флота – «Пиковую даму». 20 ноября областной театр кукол покажет постановку «Саквояж доктора Чехова», а областной драматический театр 23 ноября – «По Волге до Херсона».

Оценивать спектакли будет именитое жюри: знаменитые российские актёры, режиссёры, педагоги, театроведы и хореографы. Билеты на спектакли можно приобрести онлайн, а также в кассе Мурманского областного драматического театра.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, во время фестиваля кроме конкурсных спектаклей будут проходить встречи актеров и режиссеров со зрителями и журналистами, занятия и дискуссии для участников фестиваля. Кроме того, в группе фестиваля «ВКонтакте» состоятся онлайн-показы спектаклей, которые представили театры из Германии, Республики Беларусь и Грузии.

Напомним, что региональный этап фестиваля завершился в мае, тогда зрители увидели 17 профессиональных и любительских постановок. Обладателями дипломов первой степени стали Мурманский областной драматический театр и Драматический театр Северного флота.

Мероприятие проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром под патронатом правительства Мурманской области и регионального Минкульта и при поддержке Союза театральных деятелей РФ.

Фото: https://vk.com/arcticstage?z=photo-40664977_457302378%2Fwall-212220525_598