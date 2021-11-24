Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северянВ Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.21 09:00

В Мурманске стартует международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития»

24-27 ноября на площадке Мурманского арктического государственного университета пройдёт V Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Форум направлен на развитие сотрудничества и обмен опытом между представителями креативных индустрий региона, страны и зарубежья, а также в целях расширения деловых связей университета в русле создания образовательного кластера арктического региона.

Традиции форума, проводимого с 2017 года, поддерживают интерес к темам и продуктивным практикам, которые стали предметом дискуссий на открытых площадках, где проходило обсуждение вопросов урбанистики, арктического дизайна, туризма, истории и современности становления культурных ландшафтов. Развитие программы форума идёт по пути обсуждения тем киноиндустрии, цифровой трансформации креативных индустрий и тенденций образования, формирующих свой потенциал за счёт креативных проектов и экономики впечатлений.

Своим опытом развития сектора креативных индустрий поделятся международные спикеры, ведущие эксперты и предприниматели арт-сообществ, представляющие креативные индустрии различных регионов России. Центральной станет тема траекторий изменений и вызовов технологий в развитии потенциала креативных индустрий арктических регионов.

Работа площадок начнётся 24 ноября в 12.00 в керамической мастерской университета, на Егорова, 16. Скульптор Дмитрий Федин – член Санкт-Петербургского Союза художников – совместно со студентами разработает и создаст ряд скульптур. Презентация творческих работ по итогам образовательной программы «Скульптура арктического города» будет представлена 27 ноября.

24 ноября в 14.00 стартует экспертная встреча участников научно-образовательного консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата», соглашение о создании которого было подписано 8 российскими университетами ровно год назад. Сейчас в Консорциуме уже 10 университетов и две организации, которые занимаются исследованиями и образовательной деятельностью в области подготовки кадров для Арктики. Присоединиться к мероприятию можно будет по ссылке.

Открытие форума назначено на 25 ноября в отеле «Азимут», начало в 10.30.

Там же, в 11.00 начнётся пленарное заседание форума «Креативные индустрии в развитии арктических пространств». В рамках форума также запланировано подписание договора о сотрудничестве с проектным офисом (ПОРА) – 26 ноября, в 9.30 на Егорова, 15.

После обеда пленарное заседание «Экспертные решения в креативных индустриях: поиск трендов и технологий» продолжится выступлением международных гостей. В 14.00 в онлайн формате выступит Андреа Рурале, профессор университета Боккони в Милане. Его исследовательская деятельность сосредоточена на маркетинге в сфере культуры, выступление будет посвящено арт-менеджменту. Юханн Никадимус – дизайнер одежды, создающий актуальные образы, вдохновлённые традициями старины, мастер, создавший кокошник для певицы Манижи расскажет о глобальных трендах в фешн-индустрии через призму реализации локального компонента. Вопросам креативных решений и арктического дизайна в защите окружающей среды будет посвящён доклад дизайн-исследователя Герминии Дин, профессора университета Аляски.

26 ноября в 10.00 в университете начнут работу две секции: в коворкинге на Егорова, 15 откроется «Лаборатория тонких настроек». Дизайнер одежды Юханн Никадимус и руководитель проекта «На рыбьем меху» Татьяна Батова совместно со студентами спроектируют сувенир из кожи рыб, который по задумке, будет «говорить» про регион и будет востребован на рынке. Участники поднимут тему использования в дизайне отходов производства — рыбоперерабатывающей отрасли региона. Присоединиться к лаборатории можно здесь.

В это же время на Егорова, 16 пройдёт мастер-класс по сторителлингу с применением технологии скрайбинга, позволяющей визуализировать работу и научить приёмам пиктографии для создания несложного сюжета. Мастер-класс предполагает создание особого продукта – «биографии нового арт-объекта». Модераторами этой секции выступят доцент кафедры сервиса и туризма МАГУ Зоя Желнина и журналист, сценарист, режиссёр из Перми Варвара Кальпиди.

С 14 до 17 часов в онлайн-формате пройдёт воркшоп «Социальные сети в развитии креативных индустрий». Узнать больше об SMM, научиться красиво презентовать свой бизнес и сформулировать запоминающееся УТП – уникальное торговое предложение –можно будет на воркшопе по ссылке.

Гость форума – кинофестиваль «Северный характер». В 16.00 в выставочном пространстве «Арт-Арктика» на Егорова, 16 состоится творческая встреча с кинорежиссером Галиной Евтушенко и показ документального фильма «Федор Шаляпин. Изгнание». Фильм посвящён теме слома эпох. В ленте автор задаётся вопросом, почему певец был фактически изгнан из родной страны и уехал из России навсегда. В 17.00 во внутреннем дворе Егорова, 16 будет организован уличный кинопоказ. На огромном экране здесь будут демонстрироваться фильмы участников фестиваля – российских и зарубежных кинематографистов. Вход свободный, просим соблюдать социальную дистанцию во время кинопросмотра.

27 ноября в коворкинге МАГУ (в онлайн-формате) выступит Илья Удовиченко, дизайнер Студии Артемия Лебедева с открытой лекцией «Дизайн на мемах», начало в 15.00. Лекция объяснит, что такое дизайн и расскажет о его принципах при помощи мемов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 53 копейки, доллар теряет 46 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика