В Мурманске стартует международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития»

24-27 ноября на площадке Мурманского арктического государственного университета пройдёт V Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Форум направлен на развитие сотрудничества и обмен опытом между представителями креативных индустрий региона, страны и зарубежья, а также в целях расширения деловых связей университета в русле создания образовательного кластера арктического региона.

Традиции форума, проводимого с 2017 года, поддерживают интерес к темам и продуктивным практикам, которые стали предметом дискуссий на открытых площадках, где проходило обсуждение вопросов урбанистики, арктического дизайна, туризма, истории и современности становления культурных ландшафтов. Развитие программы форума идёт по пути обсуждения тем киноиндустрии, цифровой трансформации креативных индустрий и тенденций образования, формирующих свой потенциал за счёт креативных проектов и экономики впечатлений.

Своим опытом развития сектора креативных индустрий поделятся международные спикеры, ведущие эксперты и предприниматели арт-сообществ, представляющие креативные индустрии различных регионов России. Центральной станет тема траекторий изменений и вызовов технологий в развитии потенциала креативных индустрий арктических регионов.

Работа площадок начнётся 24 ноября в 12.00 в керамической мастерской университета, на Егорова, 16. Скульптор Дмитрий Федин – член Санкт-Петербургского Союза художников – совместно со студентами разработает и создаст ряд скульптур. Презентация творческих работ по итогам образовательной программы «Скульптура арктического города» будет представлена 27 ноября.

24 ноября в 14.00 стартует экспертная встреча участников научно-образовательного консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата», соглашение о создании которого было подписано 8 российскими университетами ровно год назад. Сейчас в Консорциуме уже 10 университетов и две организации, которые занимаются исследованиями и образовательной деятельностью в области подготовки кадров для Арктики. Присоединиться к мероприятию можно будет по ссылке.

Открытие форума назначено на 25 ноября в отеле «Азимут», начало в 10.30.

Там же, в 11.00 начнётся пленарное заседание форума «Креативные индустрии в развитии арктических пространств». В рамках форума также запланировано подписание договора о сотрудничестве с проектным офисом (ПОРА) – 26 ноября, в 9.30 на Егорова, 15.

После обеда пленарное заседание «Экспертные решения в креативных индустриях: поиск трендов и технологий» продолжится выступлением международных гостей. В 14.00 в онлайн формате выступит Андреа Рурале, профессор университета Боккони в Милане. Его исследовательская деятельность сосредоточена на маркетинге в сфере культуры, выступление будет посвящено арт-менеджменту. Юханн Никадимус – дизайнер одежды, создающий актуальные образы, вдохновлённые традициями старины, мастер, создавший кокошник для певицы Манижи расскажет о глобальных трендах в фешн-индустрии через призму реализации локального компонента. Вопросам креативных решений и арктического дизайна в защите окружающей среды будет посвящён доклад дизайн-исследователя Герминии Дин, профессора университета Аляски.

26 ноября в 10.00 в университете начнут работу две секции: в коворкинге на Егорова, 15 откроется «Лаборатория тонких настроек». Дизайнер одежды Юханн Никадимус и руководитель проекта «На рыбьем меху» Татьяна Батова совместно со студентами спроектируют сувенир из кожи рыб, который по задумке, будет «говорить» про регион и будет востребован на рынке. Участники поднимут тему использования в дизайне отходов производства — рыбоперерабатывающей отрасли региона. Присоединиться к лаборатории можно здесь.

В это же время на Егорова, 16 пройдёт мастер-класс по сторителлингу с применением технологии скрайбинга, позволяющей визуализировать работу и научить приёмам пиктографии для создания несложного сюжета. Мастер-класс предполагает создание особого продукта – «биографии нового арт-объекта». Модераторами этой секции выступят доцент кафедры сервиса и туризма МАГУ Зоя Желнина и журналист, сценарист, режиссёр из Перми Варвара Кальпиди.

С 14 до 17 часов в онлайн-формате пройдёт воркшоп «Социальные сети в развитии креативных индустрий». Узнать больше об SMM, научиться красиво презентовать свой бизнес и сформулировать запоминающееся УТП – уникальное торговое предложение –можно будет на воркшопе по ссылке.

Гость форума – кинофестиваль «Северный характер». В 16.00 в выставочном пространстве «Арт-Арктика» на Егорова, 16 состоится творческая встреча с кинорежиссером Галиной Евтушенко и показ документального фильма «Федор Шаляпин. Изгнание». Фильм посвящён теме слома эпох. В ленте автор задаётся вопросом, почему певец был фактически изгнан из родной страны и уехал из России навсегда. В 17.00 во внутреннем дворе Егорова, 16 будет организован уличный кинопоказ. На огромном экране здесь будут демонстрироваться фильмы участников фестиваля – российских и зарубежных кинематографистов. Вход свободный, просим соблюдать социальную дистанцию во время кинопросмотра.

27 ноября в коворкинге МАГУ (в онлайн-формате) выступит Илья Удовиченко, дизайнер Студии Артемия Лебедева с открытой лекцией «Дизайн на мемах», начало в 15.00. Лекция объяснит, что такое дизайн и расскажет о его принципах при помощи мемов.