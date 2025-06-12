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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.25 12:00

В Мурманске стартует набор в Центр научно-технологического творчества «Родина»

В Мурманске 12 июня, в День России, открывается набор в первый в России Центр научно-технологического творчества «Родина». Центр создаётся по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций АЗРФ, поддержанных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Центр разместится в здании кинотеатра «Родина», построенного в 1947 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. Дизайн-проект бережно реконструируемого первого каменного кинотеатра Мурманска сочетает историческую атмосферу с современными высокотехнологичными интерьерами. Проект реализуется при поддержке компании «НОВАТЭК» и с участием «Сбера».

Ежегодно в центре смогут обучаться не менее тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Отбор на обучение проходит на конкурсной основе, есть возможность как бесплатного, так и обучения на платной основе.

Основная программа включает четыре дисциплины: программирование и искусственный интеллект, исследование и проектирование, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. Цель основной программы – сформировать у подростков целостное представление о современном мире через освоение междисциплинарных практик. Занятия будут проходить три раза в неделю. На протяжении всего обучения дети становятся авторами и исполнителями собственных проектов – от наблюдения и анализа до тестирования и защиты решений. Методология разработана при поддержке ведущих технологических компаний страны и основана на лабораторной модели: занятия ведут практики из индустрий, а обучение проходит в Fablab-мастерских и мультимедийных студиях.

Помимо основной программы в центре доступно обучение в 10 открытых лабораториях, занятия в которых будут проходить 1-2 раза в неделю и строиться вокруг практической деятельности. Каждая лаборатория имеет своего куратора – действующего специалиста в профильной сфере. Среди направлений: искусственный интеллект, VR & AR, Art & Science, промышленный дизайн, мультимедийное искусство, архитектура и урбанистика, композиция и саунд-дизайн, мода и ювелирное искусство.

«Набор в обновлённую «Родину» символично стартует 12 июня, в День России. Ключевой особенностью центра становится тесное взаимодействие с индустриальными партнёрами – бизнесом, технологическими компаниями, городскими инициативами и промышленными предприятиями. Каждое направление формируется с учётом запросов профессиональной среды и ориентировано на решение актуальных задач реального сектора. Такой формат позволит детям и подросткам получить практический опыт, понимать логику и стандарты отраслей, презентовать свои проекты экспертам и включаться в коммуникацию с потенциальными заказчиками уже на этапе обучения. Что интересно, в целом разработка программ строилась на принципах теории решения изобретательских задач, по которой работали в том числе советские инженеры», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

По итогам обучения выпускники центра получат портфолио, включающее кейсы для реальных заказчиков, подтверждённые навыки работы в команде и проработанные идеи для старта своих бизнес-проектов.

Обучение в центре станет преимуществом при поступлении в вузы и даст прочную основу для раннего старта карьеры.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте по ссылке. В течение 14 дней потенциальных учащихся пригасят на дополнительное тестирование и собеседование. Отборочное тестирование и собеседование будут проходить в сентябре. Обучение в «Родине» стартует в сентябре 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548362/#&gid=1&pid=2

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