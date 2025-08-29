В Мурманске стартует новый сезон «Школы будущих родителей»

С 9 сентября в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» возобновляются бесплатные занятия в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш».

Как сообщает vk.com/murmanculture, будущих и настоящих родителей ждут: практические мастер-классы от специалистов, консультации по здоровью мамы и малыша, информация о мерах поддержки семей, ответы на вопросы.

В Мурманске встречи будут проводиться в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» (ул. Буркова, 30) по вторникам в 17.00, в других городах области — онлайн-трансляции.

За прошедший сезон «Школы будущих родителей», с января по май, очно обучились почти 300 родителей.

С расписанием занятий можно ознакомиться на электронных площадках «СОПКИ.СЕМЬЯ», региональных Министерства труда и соцразвития, Министерства здравоохранения.

