В Мурманске стартует очная пятидневная образовательная программа «СВОй бизнес»

С 15 по 19 сентября в Мурманске на базе Штаба общественной поддержки Мурманской области (г. Мурманск, просп. Ленина, 88) стартует очная пятидневная образовательная программа «СВОй бизнес», ориентированная на поддержку ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Инициатива партии «Единая Россия» в сотрудничестве с ОПОРОЙ РОССИИ, АО «Корпорация МСП» и Фондом «Защитники Отечества» призвана способствовать успешной адаптации героев СВО и их близких к мирной жизни, а также развитию их предпринимательского потенциала.

Основная цель программы «СВОй бизнес» – предоставить необходимые знания, навыки и практическую помощь для открытия и успешного ведения собственного дела. Это не только возможность обеспечить себе стабильный заработок, но и путь к самореализации и активному участию в экономической жизни региона.

Программа включает в себя комплексный подход к обучению и поддержке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, запланированы лекции от ведущих экспертов. Участники получат доступ к ценным знаниям от опытных предпринимателей, специалистов по маркетингу, финансам и юриспруденции. Также пройдут индивидуальные консультации с наставниками, которые помогут разработать индивидуальную стратегию развития бизнеса, решить возникающие вопросы и преодолеть трудности. Предусмотрена пошаговая подготовка к запуску собственного бизнеса. Программа охватывает все ключевые этапы его создания: от генерации идеи и разработки бизнес-плана до юридического оформления и привлечения финансирования. Участники узнают о доступных грантах, субсидиях, льготных кредитах и других формах государственной поддержки, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

Подать заявку на участие в образовательной программе «СВОй бизнес» могут ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи.

Регистрация доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552045/#&gid=1&pid=1