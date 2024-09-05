В Мурманске стартует осенний сезон образовательного проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России»

В сентябре в Мурманске стартует новый сезон мероприятий образовательной программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Для обучающихся детских школ искусств будут проводиться мастер-классы по аккордеону и домре от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных. 23 и 24 сентября ребята будут заниматься под руководством доцента Марины Власовой, а 29 и 30 сентября – доцента Евгения Волчкова.

Организаторами деятельности центра Юрия Башмета в Кольском Заполярье по соглашению с Министерством культуры Мурманской области выступают Русское концертное агентство в содружестве с отделом по развитию художественного образования Мурманского колледжа искусств и Мурманской областной филармонией. Все мастер-классы образовательного центра проходят в открытом формате.

Как сообщает региональное Министерство культуры, образовательный центр работает в Мурманской области с 2022 года. Ежегодно студентами и слушателями курсов становятся сотни одарённых молодых северян. Так, с начала 2024 года мероприятия проекта охватили более 180 слушателей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/