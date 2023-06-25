Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 13:00
В Мурманске стартует проект «Мелодии Мурманского лета»
Досуговые учреждения областного центра подготовили для мурманчан и гостей города серию развлекательных мероприятий.
Еженедельно по воскресеньям в сквере на улице Ленинградской северян ждут выступления творческих коллективов, танцы и конкурсы. Программа рассчитана на участников любого возраста.
Как сообщает администрация города Мурманска, 25 июня с 13.00 до 15.00 «Мелодии Мурманского лета» откроет любимая мурманчанами музыкальная кавер-группа «Колотый лёд». Приглашаются все желающие.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25226&page=1
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