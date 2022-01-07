В Мурманске стартует традиционный рождественский турнир по баскетболу имени Виктора Блохина

С 7 по 9 января в легкоатлетическом манеже Мурманска пройдут областные соревнования «Традиционный рождественский турнир по баскетболу» имени известного мурманского тренера Виктора Блохина. Соревнования проводятся ежегодно с 2005 года при поддержке федерации баскетбола Мурманской области и комитета по физической культуре и спорту администрации Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в турнире примут участие шесть юношеских команд (участники 2007 года рождения и младше) – они представят Мурманск (две команды), ЗАТО Александровск и Кольский район, Петрозаводск, Всеволожск.