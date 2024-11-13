В Мурманске стартует XXIV конкурс «Студент года»

Открытие традиционного городского конкурса состоится завтра, 14 ноября.

Для участия в основных этапах конкурса отобраны 80 студентов из 127, подавших заявки. «Студент года» не только позволяет рассказать о себе, но и способствует развитию важных качеств навыков, таких как работа в команде, личная ответственность, критическое мышление, тайм-менеджмент и креативность.

Как сообщает администрация города Мурманска, на протяжении всего учебного года студенты будут выполнять специальные задания, знакомиться с единомышленниками, а также смогут вдохновиться историями успеха других конкурсантов и найти новые пути для реализации своих идей и проектов.

В мае 2025 года, будут определены три победителя и четыре призёра, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии главы города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28831&page=1