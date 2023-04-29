В Мурманске стартует ярмарка самозанятых

Мероприятия пройдут 29 и 30 апреля. В числе участников – Вероника Комарницкая и её студия фитодизайна.

«Моя студия озеленения и фитодизайна называется Murmanflo. Начинала в 2018 году с изготовления флорариумов и постепенно перешла на услуги по озеленению. Работаю с коммерческими заказчиками – озеленяю рестораны, предлагаю обслуживание растений на объектах. Моё самое северное озеленение было в Териберке в ресторане Grebeshki. Также выезжаю на дом и помогаю людям с уходом и пересадками, провожу флористические мастер-классы. На данный момент получаю образование по направлению фитодизайн, учусь в Международной школе флористов в Москве», – рассказала Вероника Комарницкая.

Также на ярмарке будут представлены разнообразные изделия ручной работы, в том числе сувениры и диорамы из эпоксидной смолы. «Вселенная Ю» – это семейное предприятие. Мастер у нас – Юрий, я занимаюсь организационными вопросами. Наши сувениры и миниатюрные диорамы из эпоксидной смолы – уникальные и необычные. Полярное сияние, природный мох, ягоды – всё это красиво располагается в наших волшебных кристаллах. Они небольшого размера, их удобно привезти в качестве северного сувенира. А еще мы можем сделать памятный подарок по фотографии, с учётом хобби или профессии. Такой презент удивит и впечатлит даже тех, у кого всё есть!» – отметила участница мероприятия Анастасия Беляева.

Ещё одна участница ярмарки, Светлана Малиновская, создает украшения. «Творчеством я занималась всегда. Уже больше восьми лет подчёркиваю красоту женщин в сфере красоты и не понаслышке знаю, как пользуются спросом эксклюзивные украшения ручной работы. Буквально полгода назад, вдохновлённая природой нашего края, решила попробовать сделать бусины в уникальной технике «лэмпворк». Задумка была в том, чтобы они светились даже в полярную ночь. И волшебство свершилось – родились украшения MaliSpace. Процесс так увлёк, что я стала придумывать дизайны украшений, создавать их и с успехом реализовывать», – рассказала свою историю Светлана Малиновская. По её словам, важным моментом в развитии любимого дела стала победа в региональном конкурсе грантов. «Вижу интерес людей к моим изделиям, что очень мотивирует двигаться вперёд. Ведь ничто так не украшает женщину, как красивые украшения ручной работы, сделанные с душой. Каждая бусина не имеет повторов и является маленьким талисманом для своей обладательницы», – подчеркнула автор украшений.

Свои товары представит на ярмарке и ремесленница Анастасия Попова. «Увлеклась лепкой из полимерной глины около шести лет назад. Сходила на мастер-класс в Мурманске, слепила там свой первый браслет с морошкой. Искала онлайн-уроки, изучала информацию и лепила для себя, пока однажды мне не сделали предложение провести мастер-класс. Так и началась моя деятельность: пошли продажи и обучение для взрослых и детей. Я постоянно совершенствую навыки, прохожу обучение по новым направлениям. Лепить в одной тематике скучно, поэтому среди моих работ можно найти цветочные украшения, кружки с куколками, стимпанковские кружки, брелоки с грибами и многое другое. В планах развить маленький бизнес и снять помещение под мастерскую, где смогу проводить мастер-классы», – отметила Анастасия Попова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участниками ярмарки в ТРЦ «Форум» станут 20 самозанятых из Мурманска и области.

За два дня работы ярмарки гости смогут также посетить увлекательные мастер-классы. А те, кто только планирует открыть своё дело, могут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт.

Ярмарка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru