В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»

С 25 по 27 сентября в Мурманске пройдёт XV Всероссийский литературный форум-фестиваль авторской песни и литературы малых форм «Капитан Грэй».

Юбилейный фестиваль станет рекордным по масштабу: для участия в литературных семинарах поступило около 500 заявок от авторов из более чем 40 субъектов Российской Федерации. Впервые в форуме примут участие писатели и авторы-исполнители из новых регионов страны.

Официальная церемония открытия форума-фестиваля состоится 26 сентября в 19.00. Программа мероприятий начнется ранее, 25 сентября, с литературной экскурсии по Мурманску и телемоста, приуроченного к девяностолетию со дня рождения мурманского поэта Виталия Семёновича Маслова.

Особенным гостем фестиваля станет известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, автор текстов популярных хитов. Он выступит в качестве эксперта на семинарах, а также даст концерты в Мурманске и области.

В числе приглашенных экспертов и участников – ведущие литераторы из Москвы, Челябинска, Луганска, Донецка и других городов. В программе запланированы творческие мастерские, большие концерты, презентации, лекции и кинопоказы. Одним из ключевых событий станет вечер, посвящённый поэзии Мурманской области, где прозвучат стихи известных северных авторов.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на площадке Центра современного искусства «СОПКИ.21А».

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553902/#&gid=1&pid=2