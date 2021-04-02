В Мурманске стартуют соревнования по фигурному катанию 61-го Праздника Севера учащихся

В Ледовом дворце города Мурманска стартуют соревнования по фигурному катанию на коньках в рамках 61-го Праздника Севера учащихся.

За медали поборются 85 спортсменов из областного центра, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Североморска, Республики Карелия и Вологодской области.

2 апреля юные фигуристы будут соревноваться в произвольной программе (3 спортивный разряд) и короткой программе (КМС). Начало в 10.30 и в 13.00. Состязания продолжатся 3 и 4 апреля в 9.00.

Команды, занявшие призовые места, наградят кубками и грамотами, а абсолютных чемпионов – лентами чемпионов, медалями и грамотами.

Соревнования по фигурному катанию на коньках впервые включили в программу Праздника Севера учащихся в марте 1985 года. Инициатором стала старший инструктор-методист Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Вера Васильевна Алтухова при содействии общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках».

Как сообщает региональное Министерство спорта, 3 апреля в Ревде в спортзале ДЮСШ начнутся состязания по национальным видам спорта. В программе: соревнования по тройному национальному прыжку, метанию аркана на хорей, прыжкам через нарты. В 12.00 состоится торжественная церемония открытия, начало в 12.15.

Министерство спорта Мурманской области также сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 3 и 4 апреля в Мончегорске отменены физкультурные мероприятия по мини-футболу на снегу.