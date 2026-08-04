В Мурманске строители провели товарищеский матч по футболу

В 2026 году отмечается юбилейный, 70-й День строителя. В честь этого события на стадионе «Авангард» в Мурманске прошёл товарищеский матч по футболу среди сборных министерства строительства региона и подрядных организаций. Старт игре дала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«В этом году строительная отрасль отмечает юбилейный профессиональный праздник. В честь этого события в Мурманской области проходит череда самых разнообразных мероприятий, и одно из них сегодняшняя игра по футболу. Между заказчиком в лице Минстроя и подрядчиками всегда есть некое противостояние. Уверена, что сегодня удастся сбросить лишнюю энергию и получить удовольствие», — отметила Ольга Вовк.

Соперники подошли к матчу ответственно, и предварительно провели несколько тренировок на поле. В итоге к судьбоносному дню получились две сыгранные команды.

«Признаюсь честно, в футбол я не играл с 15 лет. Когда Минстрой в честь профессионального праздника предложил сыграть, уверенно согласился. Правда, после первой тренировки болела каждая мышцы. Идея, кстати, нашла живой отклик среди коллег по отрасли. Поступило даже предложение собираться регулярно на тренировки, чтобы в следующем году быть в лучшей форме», — поделился впечатлениями капитан команды подрядчиков Владимир Астрашевский.

Игра получилась интересная и захватывающая. Мяч интенсивно переходил от одной команды к другой. На первых же минутах команда Минстроя открыла счёт. Однако буквально через пять минут соперники сравняли счёт, а потом и вырвались вперёд. Минстрой усиленно прессинговал и не раз бил по воротам лидеров, но вратарь уверенно держал оборону, и даже довольно легко взял опасный штрафной. Игра закончилась победой подрядчиков.

«Главное — мы сегодня получили удовольствие от красивой и слаженной игры, как надеюсь и наши болельщики. Идея сразиться на футбольном поле с подрядчиками оказалась, действительно, стоящий. Единогласно было принято решение провести матч-реванш уже после Дня строителя, а потом уже на регулярной основе встречаться на футбольном поле», — подвел итог игры капитан команды регионального Минстроя, первый заместитель министра Михаил Табунщик.

Фото (Дмитрий ВЕЛИЧКО): https://gov-murman.ru/info/news/572048/#&gid=1&pid=7