В Мурманске строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Мурманске на территории возле спортивного центра «Авангард» идет строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. Это позволит проводить соревнования различного уровня круглогодично. Закончить проект планируют к концу этого года.

Мониторинговая группа оценила ход строительства и пообщалась с подрядчиком.

Как пояснил председатель регионального общественного совета проекта «Детский спорт» Сергей Тян, спортивный объект представляет собой одноэтажное отапливаемое сооружение. Он предназначен для проведения соревнований муниципального уровня, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта для детей старше 10 лет и взрослых.

«В приоритете у нас мини-футбол. В планах - бадминтон, баскетбол, настольный теннис, ну и, скорее всего, мы будем боевые искусства тоже развивать», - отметил депутат горсовета.

Сейчас подрядчик готовит бетонную плиту-основание, на которой будет размещён модульный физкультурно- оздоровительный комплекс. Спортивная часть ФОКа имеет спортивную площадку с размерами игрового поля 18х36 метров для тренировок воспитанников спортшкол, а также любителей мини-футбола круглогодично.

«Приятно видеть, что городская спортивная инфраструктура активно развивается. На наших глазах «Авангард» превращается в спортивный кластер. Есть футбольное поле, возводится крытый спортивный комплекс, который позволит круглогодично и взрослым, и детям заниматься спортом. Как результат, количество мурманчан, ведущих активный и здоровый образ жизни на системной основе, увеличится в разы», - уверен регкоординатор партпроекта «Детский спорт» Дмитрий Шаповалов.

По мнению депутата горсовета Андрея Шишко, возведение данного ФОКа — пример комплексного подхода к развитию спортивной инфраструктуры: от благоустройства территории и установки видеонаблюдения до обеспечения противопожарных мер и своевременной закупки оборудования.

«График выполнения работ строго соблюдается, работы идут в динамике, что позволяет надеяться на своевременное завершение проекта и создание современных условий для занятий спортом и проведения соревнований», - заключил он.

Контроль строительства социального объекта в рамках народной программы будет продолжен.

Напомним, создание ФОКа ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», федеральной инфраструктурной программы «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и региональной программы «Развитие спортивной инфраструктуры Мурманской области».

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».