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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 13:00

В Мурманске студенты и эксперты СЗФО обсудили сохранение и защиту исторической правды в формате телемоста

В Мурманском арктическом университете состоялся круглый стол «Победили тогда — победим и сейчас: историческая память как щит от повторения геноцида», посвящённый сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействию попыткам фальсификации истории.

Мероприятие объединило ведущих экспертов и студентов из семи регионов Северо-Западного федерального округа и было направлено на патриотическое воспитание молодёжи, укрепление национального единства через осознание роли СССР и советского народа в Победе над фашизмом. Участники обсудили деятельность прокуратуры Мурманской области по признанию военных преступлений и геноцида советского народа без срока давности, судьбу советских военнопленных на заполярном направлении, роль оленнотранспортных батальонов в обеспечении военных действий на Кольском Севере, а также факты геноцида на территории Карело-Финской ССР.

«У каждого человека есть право на память. На память о жизни и о героическом прошлом наших соотечественников. Сегодня, в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы проводим ряд мероприятий по восстановлению исторической правды о преступлениях фашистов на нашей Кольской земле», – отметил в приветственном слове уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.

Раскрывая деятельность прокуратуры Мурманской области по признанию военными преступлениями и геноцидом советского народа в годы Великой Отечественной войны, старший советник юстиции, прокурор Первомайского административного округа города Мурманска Константин Калинин отметил: «Согласно Конституции РФ, Российская Федерация чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды.

Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Установление юридического факта — признание действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны на территории Мурманской области военными преступлениями и геноцидом населения СССР — способствует сохранению исторической правды».

Круглый стол прошёл в формате телемоста и стал завершающим мероприятием всероссийского проекта «Победили тогда, победим и сейчас!». Всего с 24 февраля по 9 мая в Мурманске Координационным центром МАУ было проведено 15 телемостов, круглых столов, открытых диалогов с участниками СВО, ветеранами боевых действий, учёными-историками и юристами, представителями патриотических движений. Они объединили около 500 школьников и студентов региона.

«Мы должны не только помнить трагические страницы нашей истории, но и использовать этот опыт для объединения общества и противодействия экстремистским идеологиям. Совместные усилия всех субъектов Северо-Западного федерального округа играют ключевую роль в сохранении национального единства и преемственности поколений. Только вместе мы можем обеспечить, чтобы правда о героизме и страданиях советского народа никогда не была забыта», — резюмировала круглый стол руководитель Координационного центра МАУ Майя Панкратова.

Проект направлен на формирование у студентов критического мышления, патриотизма и гражданской ответственности, а также на противодействие идеологиям экстремизма и фальсификации истории.

 

 

Фото (пресс-служба МАУ): https://gov-murman.ru/info/news/

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