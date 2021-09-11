В Мурманске теперь можно поиграть на самом большом глюкофоне в мире

В столице Кольского полуострова установлен самый большой в мире глюкофон – перкуссионный музыкальный инструмент, который получил название «Солнце-барабан». Арт-объект находится на новой видовой площадке, которые создаются в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск», входящего в народную стратегию «На Севере-жить. 2030». Стратегия создана по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий и мнений жителей региона.

Идея создания видовых площадок в Мурманске принадлежит победителю программы «Архитекторы.рф», автору проекта «Мой залив.рф», сотруднику Центра городского развития Мурманской области Алексею Арушаняну. Всего в 2021 году в Мурманске будут созданы шесть видовых площадок. Важно отметить, что все проекты создавались в тесном контакте с жителями: проводились встречи-обсуждения, пожелания северян и легли в финальную концепцию каждого проекта.

Что касается непосредственно самого арт-объекта «Солнце-барабан», то его идея принадлежит архитектору из Москвы Александре Weld Queen. Сам МАФ был создан в её мастерской, доставлен в Мурманск транспортом. Но на гору его пришлось поднимать вручную, при этом общий вес конструкции составляет больше шестисот килограммов.

«По задумке автора, звуки, которые издаёт этот огромный глюкофон должны гармонировать и дополнять звуки порта, которые являются частью Мурманска, его голосом. Создавать хорошее настроение и дарить тем, кто играет гармонию и умиротворение. А в обратной его стороне, которая повернута к городу должно отражаться солнце», – сказал архитектор Алексей Арушанян.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, для удобства гостей этой видовой площадки авторы в ближайшее время установят здесь деревянный амфитеатр, на котором можно сидеть и любоваться панорамами города и Кольского залива.

В планах на следующий год в рамках программы «Наш Мурманск» создать ещё семь видовых площадок, одна из которых расположится на западном берегу залива в микрорайоне Абрам-Мыс.