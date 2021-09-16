В Мурманске теперь можно прогуляться по экотропе на горе Горелой

В Мурманске завершены работы по созданию эколого-образовательного маршрута на горе Горелой. Это один из 13 студенческих проектов, который весной этого года получил грант на реализацию. Конкурс был объявлен министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Общая сумма поддержки на все проекты составила восемь миллионов рублей.

Экоторопа – совместной проект студента Мурманского арктического государственного университета Максима Комлева, мурманского архитектора Александры Никитиной и архитектора АНО «Центр городского развития Мурманской области» Андрея Крохина. В реализации идеи приняли участие экологи Мария Меньшакова и Павел Петрин, скульптор из Северодвинска Данила Власов. Именно он является автором стилизованных столбов с информацией о представителях местной флоры, которые установлены на протяжении всего маршрута.

Выход на экотропу располагается в районе дома №28 по улице Орликовой, длина маршрута составляет чуть менее двух километров, на вершине горы Горелой благоустроены смотровые площадки со скамейками, где можно отдохнуть и посмотреть на панорамы города.

«Этот экологический маршрут несёт в себе две функции – досуговую, здесь просто приятно гулять, буквально сразу переместившись из города в зеленую зону и, конечно, главную – просветительскую. Информация о нашей северной природе доступна и будет интересна людям разного возраста, здесь можно проводить открытые уроки, например, для детей дошкольного и младшего школьного возраста, устраивать экологические акции и марафоны», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.