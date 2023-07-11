В Мурманске тепловые сети в многоквартирных домах готовы к отопительному периоду на 44,6%

Во время оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсуждалась тема подготовки муниципалитетов региона к началу отопительного периода. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе предстоит привести в надлежащее состояние около 7700 единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей.

В Мурманске подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 гг. находится на ежедневном контроле. На сегодняшний день в областном центре все тепловые сети испытаны на прочность и герметичность, устранены все порывы.

Как сообщает администрация города Мурманска, тепловые сети в многоквартирных домах готовы на 44,6%. Полностью работы на сетях завершили 9 управляющих организаций: «Первая УК», «УК «Гольфстрим», «ЖЭК», «УК «Огни Севера», «Лига ЖКХ», «УК «Регион 51», «Управдом», «УК «Восточная», «УК «Недвижимость-Сервис».