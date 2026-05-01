В Мурманске титул «Студент года» достался Полине Бобровой

В ГДЦ «Меридиан» 29 апреля прошла торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей XXV юбилейного конкурса «Студент года», проекта «Студенческая среда» и конкурса «Поколение лидеров».

Почётными гостями праздника стали глава города Мурманска Иван Лебедев, заместитель главы города Елена Ширшова.

Конкурс «Студент года» проходил в два этапа и включал в себя 14 конкурсных испытаний. В финал конкурса были допущены 30 человек, из них 15 в номинации «лучший студент высшего образования» и 15 — «лучший студент среднего профессионального образования».

По итогам главного городского студенческого конкурса в 2025-26 годах лучшим студентом среднего профессионального образования признан Владислав Сафонов (колледж МАУ), лучшей студенткой вуза — Нина Смагина (МАУ).

Звание абсолютного победителя и титул «Студент года» получила студентка МАУ Полина Боброва.

Награды молодым мурманчанам вручил глава города Иван Лебедев. В своём приветственном слове он отметил, что сегодня за звание лучшего борется уже новое поколение — дети первых участников «Студента года», и призвал ребят реализовать свои таланты на родной заполярной земле.

Победители и призёры (занявшие 2 и 3 места в своих номинациях) конкурса «Студент года» получат стипендию главы города Мурманска в 2026-2027 учебном году и право представлять студенчество на различных городских мероприятиях.

Также были оглашены итоги и вручены награды победителям и участникам проекта «Студенческая среда», направленного на формирование системного подхода к вовлечению студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга, и конкурса «Поколение лидеров» для активистов органов студенческого самоуправления и студенческих объединений.

