В Мурманске торжественно открыли мотосезон-2025

Участие в мероприятиях принял губернатор Андрей Чибис: вместе с байкерами он совершил мотопробег до мемориала Защитникам Советского Заполярья.

После инструктажа колонна в сопровождении экипажа ГИБДД стартовала от Кольского проспекта в районе здания администрации Первомайского округа, участники проехали по центральным проспектам города. Губернатор за рулем мотоцикла возглавил движение.

У мурманского Алёши участники мотопробега возложили цветы и почтили память защитников Отечества.

«Сегодня мы открываем мотосезон и видим единение, силу и мощь всех, кто любит мотоциклы. И эмоции и тех, кто внутри колонны, и тех, кто её встречает, сигналит на авто, это настоящий праздник. И спасибо организаторам, что традиционно колонна всегда идёт к мемориалу, чтобы отдать дань памяти тем, кто сохранил Мурманск, кто защитил нашу страну от врага в суровые годы Великой Отечественной войны. Хочу пожелать мотоциклистам, и всем другим участникам дорожного движения быть аккуратными, соблюдать правила, уважать друг друга – это залог безопасности», – отметил Андрей Чибис.

Михаил Крапля, президент мотоклуба «Murman Riders» и лидер регионального байкерского движения отметил, что в этом году к колонне присоединилось гораздо больше участников, чем в прошлом сезоне.

«Очень много людей, мы не ожидали. Статистику мы подобьём позже, но на первый взгляд - процентов на 30 больше участников. И хорошая погода позволяет думать, что сезон станет удачным», – сказал Михаил Крапля.

Фото (Игорь ГРОМОВ, Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/