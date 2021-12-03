В Мурманске торжественно открылось новое здание регионального дворца правосудия

3 декабря, в День юриста, в Мурманске состоялось торжественное открытие нового здания областного суда. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители регионального правительства и Мурманской областной Думы, руководители правоохранительных органов и силовых структур области, председатели районных и городских судов.

В присутствии почётных гостей и сотрудников суда представитель заказчика – начальник управления судебного департамента по Мурманской области Александр Стрижак передал символический ключ от здания председателю Мурманского областного суда Сергею Седых.

Глава областного суда рассказал, что путь к новоселью был долгим и непростым, но тем радостнее его финал.

«Благодаря усилиям предыдущего руководителя Пивцаева Игоря Николаевича, управления судебного департамента и подрядчиков наконец-то здание построено. Его площадь – более 8000 кв.м. Мы рассматриваем в год порядка шести тысяч дел различных категорий. И главная наша задача – чтобы все процессы были удобны для граждан. Залы заседаний оборудованы видеоконференцсвязью, системами аудиопротоколирования. Есть оборудованные места для содержания лиц, которые находятся под стражей. Есть залы, которые специализируются на рассмотрении гражданских и административных дел», – сообщил Сергей Седых.

Дворец правосудия представляет собой комплекс из двух корпусов, соединённых крытым переходом. В нём располагаются 12 залов судебных заседаний, а также большой актовый зал, кафе, места ожидания для посетителей.

Гости совершили экскурсию по зданию, посетили музей с экспозицией, посвящённой истории судебных органов на Мурмане.

Андрей Чибис, делясь впечатлениями, подчеркнул символичность открытия дворца правосудия именно 3 декабря – в профессиональный праздник правоведов.

«Это высокотехнологичное здание, оборудованное самыми современными системами, позволяющими чётко, быстро и комфортно для граждан разбирать непростые дела и выносить справедливые решения. Заполярная судебная система славится качеством своей работы, это видно по результатам анализа устойчивости тех судебных актов, которые у нас выносятся. Прекрасно и очень важно, что сегодня судьи, помощники, аппарат суда будут работать в таких современных условиях. Важно это также и для тех, кто приходит на судебные заседания. Поздравляю всю область с этим замечательным событием!», - сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициатором строительства нового здания несколько лет назад стал председатель Мурманского областного суда Игорь Пивцаев, ныне находящийся в почётной отставке. Главным подрядчиком выступило ООО «Стройснаблогистика». Работы по адресу: г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 15 стартовали в 2018 году.

Завершающей частью праздника стало торжественное собрание коллектива областного суда в актовом зале. Глава региона поздравил судей и работников аппарата с новосельем и Днём юриста.

«Хочу поблагодарить вас за службу. Это не работа - это служба. Вы – та конечная инстанция, которая принимает решение о судьбах людей. Это великая ответственность. И очень важно, что у вас и тех, кто к вам приходит, появился современный комфортный дом», - подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также вручил награды отличившимся работникам суда. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук главы региона получила судья в почётной отставке Татьяна Игнатенко, проработавшая в судебных органах 40 лет. Помимо этого, ряд сотрудников областного суда удостоены Благодарственных писем губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429711/