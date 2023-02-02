В Мурманске торжественно открыт городской конкурс «Ступеньки мастерства-2023»

Мероприятие является муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023». Церемония, в которой приняли участие представители дошкольных учреждений, региональной и городской власти, прошла в недавно построенном в Мурманске дошкольном образовательном учреждении №123 «Белоснежка».

Мурманскую областную Думу представили Сергей Дубовой и Евгений Никора.

— Приятно, что конкурс открывается в этом новом современном детском саду, – отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. – Здесь созданы прекрасные возможности для развития ребят. А для того, чтобы детский сад стал вторым домом для малышей нужно немного – любить и понимать их. Это и есть главный секрет работы воспитателя. Уверен, все воспитатели и сотрудники наших мурманских дошкольных учреждений профессионалы с огромным творческим потенциалом, добрые и любящие детей. Именно эти качества являются залогом высокого уровня подготовки к «большой» жизни маленьких мурманчан.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27004/