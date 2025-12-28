В Мурманске торжественно подвели итоги 2025 года в спортивной сфере

27 декабря награды получили отличившиеся спортсмены, сотрудники отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в регионе. Присутствующих приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Тема спорта принципиально важна для Мурманской области: это жизнь, сила, движение. На Севере по-другому невозможно, с учётом нашего климата. Спортсмены, которые показывают результат, своим примером заряжают всех нас. Несмотря на все сложности, в том числе финансовые, мы продолжаем создавать инфраструктуру в регионе. Но инфраструктура без людей не значит ничего. Все достижения – благодаря вашему характеру, силе воли, эффективности. И то, что Мурманская область в двадцатке лучших субъектов по количеству занимающихся спортом, дорогого стоит. Это наш общий важнейший результат: региональной команды, спортсменов, тренеров, тех, кто работает в спортивных организациях. Спасибо за искренность, вовлеченность, продуктивную работу, вместе мы продолжим движение вперед», – сказал губернатор.

Глава региона вручил ведомственные награды Министерства спорта Российской Федерации, знаки отличия, почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области, а также знаки и удостоверения «Мастер спорта России».

Перед награждением губернатор отметил, что среди гостей мероприятия – наш боец, участник программы «Время героев» Александр Осипов – он пришёл поддержать свою маму, сотрудницу регионального Минспорта.

«Огромное Вам спасибо. Мы все выросли на примере подвига наших дедов в Великой Отечественной войне. И наши бойцы, новое поколение защитников, также показывают нам пример мужества, безусловный профессионализм, силу воли. Низкий поклон за это. Всем нам, всем бойцам скорейшей победы», – сказал губернатор.

В номинации «Герои спортивного Заполярья» отмечены Павел Самусенко, Андрей Харьговский, Анна Куприкова, Ксения Коржова, Константин Мостовой, Андрей Янович, Ольга Журбенко, Софья Цесарская, Олег Рыбка, Александр Сорокин, Алена Автамонова, Никита Менюшков, Даниил Детушев и его спортсмен-ведущий Алексей Лупандин, спортивная сборная команда девушек по хоккею с мячом.

В ещё одной номинации – «Прорыв года» - была отмечена Василиса Беляева – 11-летняя спортсменка, завоевавшая золотую медаль первенства мира по тхэквондо ГТФ.

В номинации «За преданность спорту» были награждены Ирина Елизарова, Анатолий Криводедов и Сергей Большаков.

Также награды получили победители конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Первые места заняли Евгений Осипов из Видяево (виды спорта – «кикбоксинг» и «ушу»), а также команда «Мутанты» из Мурманска (вид спорта «флаг-футбол»).

Вручены кубки губернатора победителям соревнований среди школьных спортивных клубов. Первое место в общекомандном зачете взял клуб «Юниор» из гимназии Полярного, они получили сертификат на 1,5 млн рублей, который будет направлен на улучшение инфраструктуры образовательного учреждения.

Отмечена и получатель именной стипендии губернатора одаренным детям и учащейся молодежи за успехи в спорте – Алена Шкуратова, член сборной России, призер первенства страны по спортивной борьбе, многократный призер и победитель всероссийских соревнований в дисциплине «вольная борьба».

«Мы гордимся результатами наших спортсменов, результатами работы наших тренеров, судей. Нужно приумножать спортивные традиции, которые заложены много лет назад. Мне очень приятно отметить, что год от года мастерство наших спортсменов растет. Я уверена, что мы достойно представляем Мурманскую область на самых престижных спортивных аренах», – отметила в своем выступлении министр спорта Светлана Наумова. Она вручила благодарности регионального Минспорта.

Участие в мероприятии также приняла сенатор Российской Федерации от Мурманской области Лариса Круглова – заслуженный мастер спорта, серебряный призёр XXVIII Олимпийских игр по лёгкой атлетике.

По итогам мероприятия губернатор Андрей Чибис провёл открытый диалог с собравшимися. Все прозвучавшие вопросы и поручения взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560044/#&gid=1&pid=4