С заботой о братьях меньших: одинокого шимпанзе Йоко передали в Бразилии, а Аргентина помогает Чили вернуть в дикую природу нандуМарина Табейкина: об эмоциональной отзывчивости, или Об основном условии создания гармоничных отношений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 08:00

В Мурманске торжественно завершилась Полярная Олимпиада: 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, Беларуси, Германии и Австралии, 645 комплектов медалей

Вчера в Ледовом дворце спорта Мурманска торжественно закрыли 90-й международный традиционный Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся – одно из главных спортивных событий Кольского Заполярья. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В приветственном слове глава региона подчеркнул значимость Полярной Олимпиады как символа единства и сохранения спортивных традиций.

«Праздник Севера – это больше, чем соревнования. Это история, которой мы гордимся, и будущее, которое мы создаём вместе. Благодаря вам – спортсменам, тренерам, волонтёрам и нашим партнёрам – Полярная Олимпиада развивается, с каждым годом становится всё ярче и масштабнее, как и наша Мурманская область. Спасибо, друзья, за незабываемые эмоции, любовь к спорту и силу духа!» – сказал Андрей Чибис, отметив, что юбилейный Праздник Севера объединил около 30 спортивных и физкультурных мероприятий.

В 2025 году впервые в рамках Полярной Олимпиады были проведены всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по зимнему плаванию, спортивному туризму и велосипедному спорту среди любителей. В числе ключевых и самых зрелищных спортивных событий – 51-й Мурманский лыжный марафон серии «Russialoppet», собравший более двух тысяч участников. Всего за награды Праздника Севера боролись 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, а также из Республики Беларусь, Германии и Австралии. Были разыграны 645 комплектов медалей и 24 кубка, 402 награды завоевали представители Мурманской области.

На торжественной церемонии закрытия Праздника Севера по сложившейся традиции состоялся парад спортсменов. Северяне чествовали хоккеистов, сноубордистов, натурбанистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов, представителей парусного, ездового и велосипедного видов спорта.

Особым моментом программы стало подведение итогов и церемония награждения. На сцене Ледового дворца губернатор Андрей Чибис вручил Благодарность Президента России тренеру спортивной сборной команды РФ по фристайлу Максиму Михайлову и поблагодарил его за преданность делу и весомый вклад в подготовку сильнейших спортсменов. Кроме того, наградами были отмечены спортсмены и тренеры Кольского Заполярья – победители и призёры всероссийских соревнований сезона 2024/2025 годов, победители Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. Кубки абсолютных чемпионов завоевали Дарина Макушева и Артем Прокофьев – победители соревнований по санному спорту, члены сборной команды России, а также сильнейшие конькобежки Ксения Коржова и Анна Куприкова.

Праздничная программа продолжилась красочным представлением, которое объединило прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера под слоганом «Преемственность поколений». Завершением церемонии стало масштабное флаговое шоу и символичное погашение огня Полярной Олимпиады-2025.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:10«Архипелаг». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на 42% выросло желание сменить работу этой весной-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,61 рубля, а доллара потерял 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный» резерв перед планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»