В Мурманске торжественно завершилась Полярная Олимпиада: 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, Беларуси, Германии и Австралии, 645 комплектов медалей

Вчера в Ледовом дворце спорта Мурманска торжественно закрыли 90-й международный традиционный Праздник Севера и 65-й Праздник Севера учащихся – одно из главных спортивных событий Кольского Заполярья. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В приветственном слове глава региона подчеркнул значимость Полярной Олимпиады как символа единства и сохранения спортивных традиций.

«Праздник Севера – это больше, чем соревнования. Это история, которой мы гордимся, и будущее, которое мы создаём вместе. Благодаря вам – спортсменам, тренерам, волонтёрам и нашим партнёрам – Полярная Олимпиада развивается, с каждым годом становится всё ярче и масштабнее, как и наша Мурманская область. Спасибо, друзья, за незабываемые эмоции, любовь к спорту и силу духа!» – сказал Андрей Чибис, отметив, что юбилейный Праздник Севера объединил около 30 спортивных и физкультурных мероприятий.

В 2025 году впервые в рамках Полярной Олимпиады были проведены всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по зимнему плаванию, спортивному туризму и велосипедному спорту среди любителей. В числе ключевых и самых зрелищных спортивных событий – 51-й Мурманский лыжный марафон серии «Russialoppet», собравший более двух тысяч участников. Всего за награды Праздника Севера боролись 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, а также из Республики Беларусь, Германии и Австралии. Были разыграны 645 комплектов медалей и 24 кубка, 402 награды завоевали представители Мурманской области.

На торжественной церемонии закрытия Праздника Севера по сложившейся традиции состоялся парад спортсменов. Северяне чествовали хоккеистов, сноубордистов, натурбанистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов, представителей парусного, ездового и велосипедного видов спорта.

Особым моментом программы стало подведение итогов и церемония награждения. На сцене Ледового дворца губернатор Андрей Чибис вручил Благодарность Президента России тренеру спортивной сборной команды РФ по фристайлу Максиму Михайлову и поблагодарил его за преданность делу и весомый вклад в подготовку сильнейших спортсменов. Кроме того, наградами были отмечены спортсмены и тренеры Кольского Заполярья – победители и призёры всероссийских соревнований сезона 2024/2025 годов, победители Праздника Севера и Праздника Севера учащихся. Кубки абсолютных чемпионов завоевали Дарина Макушева и Артем Прокофьев – победители соревнований по санному спорту, члены сборной команды России, а также сильнейшие конькобежки Ксения Коржова и Анна Куприкова.

Праздничная программа продолжилась красочным представлением, которое объединило прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера под слоганом «Преемственность поколений». Завершением церемонии стало масштабное флаговое шоу и символичное погашение огня Полярной Олимпиады-2025.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/