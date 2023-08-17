В Мурманске торжественно завершили III фестиваль уличного искусства «РОСТ», который проводится при поддержке губернатора Андрея Чибиса

В 2023 году творческий форум сменил прописку с микрорайона Росты, который, собственно, и дал ему название, на преимущественно Первомайский округ города. В качестве основной локации был выбран самый длинный дом России на Кольском проспекте. Элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения, подпорные стены. Художники организовали выставку, провели для жителей мастер-классы и экскурсии.

«Проделана большая работа, хочу поблагодарить художников, которые приехали в Мурманск со всей страны, чтобы через творчество вложить частичку своей души в создание комфортной среды в нашем городе. Отмечу, что помимо создания новых муралов, мы с большим трепетом и уважением относимся и к советским панно. В рамках фестиваля часть из них художники очистили от следов вандализма», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

В рамках церемонии закрытия фестиваля «РОСТ» в «Контейнер-холле» вчера прошли мастер-классы по современным видам искусства. Гости смогли создать новый арт-объект и пообщаться с художниками.

Напомним, фестиваль «РОСТ» проводится в Мурманске с 2021 года. За это время в его рамках в областном центре появилось 43 новых мурала во всех районах города, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/493877/#&gid=1&pid=13