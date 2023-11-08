В Мурманске уборка снега с улиц города идёт круглосуточно

Чтобы оперативно справиться с последствиями снегопада, техника и рабочие ММБУ «Управление дорожного хозяйства» работают в усиленном режиме.

За прошедшие выходные с улиц города вывезено 565 кубических метров снега, на посыпку дорог и тротуаров было использовано около 230 тонн пескосоляной смеси.

В ликвидации последствий осадков в среднем в сутки было задействовано 89 единиц специальной техники и оборудования и 111 дорожных рабочих и уборщиков территории.

В первую очередь снегоуборочные работы проводятся на городских дорогах с движением общественного транспорта. Были очищены улицы Полярные Зори, Шмидта, Челюскинцев, проспекты Ленина и Героев-североморцев. Сейчас рабочие убирают от снега пешеходные лестницы.

Как отмечает администрация города Мурманска, уборку придомовых территорий проводят управляющие организации. Им необходимо своевременно вывозить складированный снег, посыпать скользкие участки и очищать крыши многоквартирных домов от снега и льда. Координация работы по вопросам уборки территорий осуществляется круглосуточно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26054&page=1