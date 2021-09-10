В Мурманске участились случаи вандализма на новых детских площадках

В Мурманске заметно участились случаи вандализма и порчи оборудования на установленных этим летом детских игровых и спортивных комплексах. В большинстве страдают такие элементы, как подвесы качелей, крепления элементов, заглушки на соединениях, которые самостоятельно демонтировать не под силу ребенку, также сделать это невозможно без применения физической силы и специальных средств.

Часть испорченных элементов подрядчику удаётся заменить или восстановить своими силами. Но, например, на площадке по адресу ул. Ушакова, 7/2 неизвестные вырезали часть полотна батута и сломали несколько пружин в его основании. Это дорогостоящий и технически сложный элемент. Частично заменить испорченные элементы не представляется возможным.

«Выламывают крепления и заглушки на элементах конструкции, что уже делает использование этой детской площадки не безопасным. Тот же ксилофон, палочки для игры уже отломаны», – отметил представитель компании-подрядчика Руслан Козлов.

Кроме того, отмечает представитель компании подрядчика, поломки элементов конструкций могут происходить из-за неправильной эксплуатации, например, превышения допустимой весовой нагрузки. Стоит отметить, что правила эксплуатации, необходимая информация об оборудовании и телефоны тревожных служб указаны на информационных стендах, установленных на каждой площадке.

«Центр городского развития Мурманской области, как главный заказчик и установщик детских площадок на территории Мурманской области, вынужден обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти виновных и для дальнейшего пресечения фактов вандализма на территориях детских площадок, – подчеркнул и. о. директора АНО «Центр городского развития Мурманской области Михаил Коптев. Хочу обратить к жителям с просьбой по возможности пресекать такие действия третьих лиц, проводить беседы с детьми, помогать нам беречь то, что делается на благо северян».