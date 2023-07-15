В Мурманске участника специальной военной операции наградили медалью «За отвагу»

Сергей Ильин-Непомнящий выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике. Силами малой штурмовой группы командир отделения захватил укрепленные позиции противника.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции военнослужащий награжден медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В администрации города Мурманска вчера состоялась церемония награждения северянина. В ней приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

- Мы от всего сердца благодарим Вас за то, что, рискуя своей жизнью, спасаете нас, спасаете свои семьи, своих детей. Берегите себя! – обратилась Людмила Левченко к Сергею Ильину-Непомнящему.

Заместитель руководителя филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области Наталья Антонова также поздравила военнослужащего, пожелала ему сохранять открытость и оптимизм и напомнила о готовности прийти на помощь в решении любых вопросов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25354&page=1