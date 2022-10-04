В Мурманске участники президентской программы «Больше, чем путешествие» помогли сортировать гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Мурманске участники президентской программы «Больше, чем путешествие» присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Гости Заполярья совместно с волонтёрами сортировали гуманитарную помощь, предназначенную переселенцам и гражданам Донецкой и Луганской республик. Для жителей Донбасса северяне собрали одежду, продукты питания, книги и канцелярию.

«Больше, чем путешествие» отличается тем, что мы непросто едем отдыхать, мы должны сделать полезное дело, поэтому мы сегодня с ребятами из разных уголков страны собираем для жителей Донецкой и Луганской республик продуктовые наборы и так далее. Это очень важно, ведь именно на освобожденных территориях, которые фактически уже в составе России, там людям, действительно, нужна помощь», - отметил участник президентской программы Максим Быстров.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, программа «Больше, чем путешествие» — предназначена для поощрения перспективных и талантливых людей со всей страны. Традиционно каждое путешествие состоит из двух частей: образовательно-туристического блока и общественно-полезной программы. Уже не в первый раз центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений организовывает для участников проекта события, вовлекающие в добровольческое движение. На этот раз гости региона помогли в сортировке гуманитарной помощи.

Всего с начала кампании по сбору помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик северяне отправили почти 300 тонн гуманитарных грузов.

Фото: https://gov-murman.ru