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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 16:45

В Мурманске удалены только больные деревья, представляющие потенциальную опасность для пешеходов и автомобилистов

Сегодня в ГДЦ «Арктика» состоялся брифинг, посвященный вопросу вырубки зеленых насаждений на территории города Мурманска.

Заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Иван Зотов и специалисты ФГБУ науки Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН прокомментировали работу по удалению аварийных деревьев и рассказали о состоянии растений, произрастающих на проспекте Ленина, улицах Академика Книповича, Челюскинцев, Профсоюзов, Воровского, Карла Маркса, Капитана Егорова, Хлобыстова, Адмирала флота Лобова.

– За последние два года от мурманчан поступило более 160 обращений, связанных с падениями и аварийностью деревьев, – сказал Иван Зотов. – Именно это и послужило поводом для обращения к специалистам. Так, в конце августа сотрудниками ФГБУ науки Полярно-альпийского ботанического сада-института были проведены соответствующие исследования. По результатам диагностики и принято решение о проведении обрезки, удаления и дальнейшей компенсации зеленых насаждений.

– Мы провели исследование и пришли к неутешительным выводам: отдельные деревья в Мурманске – тополя, рябины, берёзы – имеют многочисленные повреждения стволов, корней и кроны, заражены грибковыми заболеваниями, заселены стволовыми вредителями, имеют признаки отмирания, а значит, потенциально подвержены падению, – отметила старший научный сотрудник лаборатории дендрологии Оксана Гончарова. – В этой связи и с целью предупреждения причинения вреда здоровью и имуществу горожан рекомендовано полное удаление больных деревьев. Кроме того, своевременное проведение таких мероприятий позволит избежать формирования новых очагов вредителей и распространения инфекции.

Деревья, растущие вдоль дорог, испытывают колоссальную нагрузку в городской среде. Ни один из обследованных тополей не был здоровым, подчёркивают учёные. Дупла, отслаивания и мицеллярные пленки – все это сигналы гниения растений.

Как пояснили эксперты ПАБСИ КНЦ РАН, тополя – нетипичные для нашей местности деревья. При своих способностях быстро расти и хорошо переносить мороз они абсолютно не устойчивы к ветровым нагрузкам, а ведь они располагаются вдоль автомобильных и пешеходных дорог. Именно поэтому главная цель мероприятий по удалению больных деревьев – полностью исключить все возможные риски падения и обеспечить безопасность граждан и сохранность их имущества.

Всего этой осенью по рекомендации специалистов удалено 38 аварийных деревьев. О массовой вырубке, как растиражировали в целях создания общественного резонанса некоторые интернет-ресурсы, речи не идёт. Удалены только больные деревья, представляющие потенциальную опасность для пешеходов и автомобилистов.

Что касается компенсационного озеленения, то на месте вырубленных деревьев новые саженцы появятся уже следующим летом. Все молодые побеги будут переданы для высадки с эпидсертификатами. Это позволит гарантировать максимальный процент приживаемости растений, их хорошую адаптацию и быстрый рост.

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