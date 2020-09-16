В Мурманске уделяется большое внимание обновлению придомовых территорий

Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой вчера посетили территорию, расположенную рядом с домами по адресам Халтурина, 1 и 3, где пообщались с местными жителями. Этот участок вошел в список объектов, на которых запланированы работы в 2021 году.

Главную проблему, которая волновала жителей, удалось решить на месте. По первоначальному проекту, сформированному несколько лет назад, детскую площадку предполагалось установить на месте палисадника, который силами неравнодушных мурманчан превратился в зону отдыха. Евгений Никора заверил жителей, что им будут предложены как минимум два новых варианта размещения игровой зоны.

Кроме того, жильцы хотят установить шлагбаум, данный вопрос будет решён на общем голосовании собственников квартир, которое инициирует администрация города Мурманска.

– Хочу отметить жителей микрорайона, которые собственными силами сделали очень уютный двор. Со своей стороны мы выполним все работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в частности сделаем ливневую канализацию, произведем асфальтирование территории, усилим освещение, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Срок реализации проекта по этому двору – до 1 октября 2021 года, а в ближайшие четыре недели мы завершим обсуждение с жителями всех нюансов проекта.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Мурманске с 2017 года. За три года ее работы благоустроены 33 дворовые территории возле 70 домов во всех округах города. В этом году обновятся 11 дворовых территорий и 3 общественных пространства.

– Сегодня мы видим пример конструктивного диалога между властями и жителями, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Чем больше в городе будет таких инициативных граждан, тем скорее Мурманск станет ещё более красивым и уютным.