В Мурманске уделяется большое внимание раннему развитию детей

Например, в заполярной столице успешно функционирует Центр досуга и семейного творчества. В этом центре отдыхать, учиться и развиваться можно всей семьей, здесь есть все условия для интересного времяпровождения, для укрепления отношений между детьми и родителями.

Осенью этого года Центр стал победителем областного конкурса лучших практик по работе с семьей «Семейный Апгрейд». Жюри отметило интерактивный проект по работе с семьей «Цикл городских гаджет-квестов «Мурманск-город семейных традиций», посвященный празднованию 105-летия со дня основания города Мурманска.

В Центре досуга и семейного творчества проводятся занятия по хореографии, изобразительному искусству, эко-дизайну. Всего 14 направлений, среди которых каждый может найти занятие по душе. Для многих мурманских семей творческий досуг с детьми стал доброй традицией. Самых активных из них часто можно увидеть среди участников городских праздников.

Во время пандемии специалисты Центра наладили работу по проведению онлайн-мероприятий и организации семейного досуга на свежем воздухе.